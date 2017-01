Ma quali polemiche: impossibile prevedere terremoto non maltempo, dice Rampelli (FdI)

"Il vasto territorio colpito dal lungo sciame sismico non si trova all'equatore - segnala in un comunicato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera -, ma in montagna, alcune frazioni sono, e non da ora, in alta montagna."



"Che quelle zone siano freddissime e difficilmente raggiungibili si sa da sempre - sottolinea quindi -, e neppure la Salaria, ammodernata e potenziata con cantieri ancora aperti da decenni, riesce a risolvere questo problema aggravato dai ritardi dei vertici del governo, della protezione civile, del commissario al terremoto."



Commenta in conclusione: "Oggi chiedono di evitare polemiche! Sarebbe forse stato meglio che loro evitassero di fare conferenze stampa lanciando facili promesse e impegni sistematicamente inevasi per una catena di comando lenta perché farraginosa. Invece di fingere indignazione avrebbero dovuto dotare i territori di spazzaneve, turbine, pale, e sale! Quello che di certo dopo il caos non possono fare è chiedere il silenzio. Gli italiani sono indignati e hanno il diritto di sapere cosa non ha funzionato, dopo la grande gara di solidarietà cui hanno partecipato. Perché è impossibile prevedere un terremoto, non il maltempo."