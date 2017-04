Legittima difesa: per PD legata alla psichiatria, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul ddl legittima difesa.

"Sulla legittima difesa, il Partito Democratico continua a prendere in giro gli italiani. Il testo base adottato in commissione è quello del PD per il quale questo tema non è affatto legato alla sicurezza...quanto alla psichiatria. Secondo quanto si evince dal testo base adottato, infatti, la colpa è esclusa quando chi difende la propria famiglia e la propria casa, magari nottetempo, uccide il ladro perché gli ha causato un grave turbamento psichico" riporta in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.