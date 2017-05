Legittima difesa: FdI con Abele, PD con Caino e M5S coi citofoni, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla legittima difesa.

"La difesa è sempre legittima per i cittadini che subiscono la violenza di intrusioni notturne e diurne in casa propria o nel proprio posto di lavoro perché reagiscono difendendo famiglia e proprietà, che sono beni sacri" chiarisce in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, commentando il primo via libera alla legge di riforma.



"Queste vittime continueranno, a causa di una legge ipergarantista per i criminali, a subire processi lunghi ed economicamente dispendiosi. Fratelli d'Italia sta dalla parte di Abele, il PD e la sinistra stanno con Caino, in difesa e a tutela degli aggressori, ladri e rapinatori. Il MoVimento 5 Stelle, generalmente presenzialista in aula, se ne è lavato le mani come Ponzio Pilato. Nella disputa tra gli aggressori che violano il domicilio e le vittime che cercano di difendersi e difenderlo, con un po' d'ironia possiamo dire che si sono coraggiosamente schierati con i citofoni.." evidenzia infine.