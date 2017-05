Legge elettorale: per PD Italicum non è più la migliore, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'ITalia sulla legge elettorale.

"Un Parlamento delegittimato dalla Corte Costituzionale con una maggioranza delegittimata politicamente dall'esito del referendum sulla riforma costituzionale con tre governi abborracciati messi in campo in 4 anni non possono stravolgere la 'migliore' legge elettorale che ci avrebbero copiato in tutta Europa (cit. Renzi)" osserva in una nota Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia.



"Occorre effettuare sull'Italicum le correzioni tecniche richieste dalla Consulta, non si può passare a tutt'altro meccanismo per mera convenienza di partito. - aggiunge quindi - Si vede che è tornato il bullo di Firenze a dare le carte, con la sua proverbiale arroganza. Non ha imparato la lezione".