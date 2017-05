Legge elettorale: centrodestra ha resuscitato Renzi, dice Rampelli (Fdi)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia invoca un tavolo di coordinamento sulla riforma elettorale.

"Sulla legge elettorale il centrodestra sta collassando. Se l'ex capo del governo Matteo Renzi, praticamente sotterrato dall'esito del referendum del 4 dicembre, oggi è resuscitato e giganteggia sui tavoli dell'inciucio è per responsabilità del centrodestra e della sua schizofrenia" denuncia in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"I tentativi di accordi separati che si percepiscono sono mortificanti. Il centrodestra può vincere le prossime elezioni politiche, lo sanno tutti, tutti gli analisti l'hanno scritto. Ci sembra inverosimile che qualcuno preferisca impaludare l'Italia per cinque anni con governi-pastrocchio o con catastrofi a 5 Stelle. - osserva - Non è ciò che chiede il blocco sociale storicamente alternativo alla sinistra, che vuole un centrodestra di governo aperto e coeso, compresi quei segmenti che hanno creduto alle fandonie renziane del 'partito della Nazione' e sono tornati a casa. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini accolgano l'appello di Giorgia Meloni per istituire un tavolo di coordinamento sulla riforma elettorale".