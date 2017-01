Istat certifica fallimento politiche giovanili per il lavoro, dice Rampelli (FdI)

"Ci duole constatare che la riforma del lavoro strombazzata ai quattro venti nei mesi scorsi è inesorabilmente fallita. Le chiacchiere stanno a zero. La sinistra, in tutte le sue sfumature pseudo-riformiste è specializzata nell'aumentare la povertà ma non sa come creare nuova occupazione e ricchezza" denuncia Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia, commentando i dati Istat sulla disoccupazione.



"In questa cornice appaiono ancora più meritevoli di dimissioni le dichiarazioni improvvide sui giovani italiani che emigrano a causa della disoccupazione" continua in conclusione il deputato, riferendosi alle parole del ministro del Lavoro Giuliano Poletti pronunciate giorni fa.