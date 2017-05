Inps: cresce lavoro precario. Jobs Act fallito, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta i dati Inps sul lavoro.

"Il Jobs Act era nato anche per trasformare i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato secondo la 'narrazione' renziana. L'ex premier ha fallito anche in questo. Non solo la disoccupazione resta inchiodata a numeri da capogiro, ma la riforma del lavoro produce altro precariato. Con buona pace del bullo di Firenze" dichiara Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia, commentano gli ultimi dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps.



"Scuola, lavoro, politica industriale, banche, terremoto, debito pubblico, questione morale e immigrazione sono autentiche mine lasciate sul campo di Paolo Gentiloni, che ha meno protervia del segretario del PD ma pari inadeguatezza" conclude.