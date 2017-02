Governo Renzi-Gentiloni regala il nostro mare a multinazionali, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla protesta dei pescatori italiani contro il governo.

"I governi Renzi-Gentiloni stanno regalando il nostro mare alle multinazionali della pesca, massacrando la nostra flotta, che fino a qualche anno fa era la prima in Europa e tra le migliori del mondo. Regolamenti europei, leggi di recepimento delle direttive, applicazione di sanzioni per decine e decine di migliaia di euro stanno mettendo sul lastrico i pescatori italiani. Piccoli imprenditori costretti a lottare da soli contro l'Unione europea che vuole favorire la diffusione di un mercato del pesce surgelato pescato nei mari asiatici, con inesistenti garanzie sanitarie per i consumatori italiani, bambini in testa" segnala in un comunicato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia.



"Oggi i pescatori, ieri gli ambulanti e i tassisti, i commercianti e pizzettai. - riassume - Sono venuti in centinaia a protestare e tutti denunciano la stessa stortura: il governo e l'Europa vogliono uccidere il lavoro e l'economia reale per favorire grande distribuzione e multinazionali. Anche le rivendicazioni dei pescatori diventeranno una mozione che FdI presenterà alla Camera e sulla quale chiederemo l'adesione di tutti i gruppi parlamentari."