Fratelli d'Italia con il Sap: ok a telecamere su divise polizia

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta le richieste del Sap, Sindacato autonomo di polizia.

"Al netto della nostra storica vicinanza alle forze dell'ordine, Fratelli d'Italia sostiene la necessità potenziare gli organici per rispondere efficacemente alle minacce della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, per garantire la sicurezza sui territori invasi da flussi migratori senza controllo, per prevenire il terrorismo di matrice religiosa e il cyberbullismo", dichiara in una nota Fabio Rampelli, riguardo la conferenza stampa indetta dal segretario generale del Sap Gianni Tonelli.



"Il buco clamoroso di 45mila uomini delle Forze dell'Ordine e 16mila agenti di polizia, il mancato potenziamento delle mezzi a loro disposizione, gli stipendi tra i più bassi al mondo, sono tutti elementi che indeboliscono l'Italia e gli italiani. - chiarisce il capogruppo di FdI alla Camera - Di fronte a un flusso migratorio che ha visto 550mila migranti in tre anni, il governo non riesce a dare risposte adeguate di gestione e sicurezza mettendo in pericolo sia chi tutela i cittadini sia le periferie urbane già duramente messe alla prova dalla presenza di campi nomadi, criminalità diffusa e organizzata".



"In questo scenario, i poliziotti devono lavorare allo stremo delle loro forze e possibilità, con il rischio quotidiano di essere sottoposti alla gogna e subire processi nell'esercizio delle loro mansioni per leggi ipergarantiste nei confronti dei criminali. - conclude - Per questo facciamo nostra la proposta del segretario generale del Sap Tonelli di dotare gli agenti di telecamere di sicurezza sulla quale tutti i partiti del centrodestra si sono impegnati a lavorare".