Fratelli d'Italia, Rampelli: Raggi talent scout... ci mancava un x factor...

Roma: mental coach per nomadi? Raggi vuole X Factor, dice Rampelli (FdI)

"Ci mancava la sindaca Raggi come talent's scout delle arti zigane. Le istituzioni europee e italiane continuano a rapportarsi ai nomadi per come sono stati conosciuti all'inizio del secolo scorso: artisti di strada, circensi, artigiani del rame, musicisti. Quella cultura nomade è scomparsa non ci si può relazionare a questo fenomeno pensando a quella cultura che non esiste più. Oggi i campi nomadi sono aree di stoccaggio della refurtiva, oltre che vere e proprie discariche a cielo aperto. I bambini fanno accattonaggio, non sono scolarizzati. Di fronte a questa situazione, pensare di dare loro 800 euro al mese, assegnare case, e ora anche un mental coach è un insulto agli italiani, soprattutto quelli poveri che non hanno una casa, non hanno 800 euro al mese, e men che mai hanno un mental coach. Ci mancava solo un X Factor per i nomadi" osserva in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.