Foibe: anche Sanremo 2017 celebri Giorno del Ricordo, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia chiede alle istituzioni di valorizzare il Giorno del Ricordo, in onore alle vittime delle foibe.

"Sul Giorno del Ricordo dei martiri infoibati sul confine orientale e degli esuli istrian, giuliani e dalmati espulsi dalle loro terre natie l'Italia sembra ancora impreparata e distratta a onorarne la memoria" osserva in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Chiedo al Capo dello Stato di cambiare i suoi programmi partecipando il 10 febbraio alla cerimonia presso la Foiba di Basovizza. Chiedo ai presentatori milionari del Festival di Sanremo e alla Rai di dedicare parte della puntata di venerdì alla Giorno del Ricordo. Chiedo alla presidente della Camera Laura Boldrini di integrare la cerimonia programmata con le associazioni degli esuli di venerdì con una commemorazione in Parlamento - diffonde in ultimo l'esponente di FdI -, alla presenza dei gruppi politici. Chiedo ai dirigenti scolastici e ai Rettori delle scuole e degli atenei italiani di dare la massima attenzione a quanto previsto dalla legge istitutiva del Giorno del Ricordo. Sarebbero segnali importanti di partecipazione popolare a una tragedia per troppi anni tenuta nascosta dai governi della prima repubblica, per imbarazzo e, forse, per vergogna."