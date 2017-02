Foibe: Mattarella faccia come Boldrini e commemori Giorno del Ricordo, dice Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia in occasione del Giorno del Ricordo.

"L'assenza del Capo dello Stato dall'Italia per la seconda volta nel Giorno del Ricordo rischia di fare da ombrello allo stuolo di negazionisti foraggiati da una sinistra ancora incredibilmente trinariciuta che si stanno agitando in ogni angolo dello Stivale" dichiara in un comunicato Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.



"Il presidente Sergio Mattarella dovrebbe essere più attento e il suo cerimoniale imparare le leggi dello Stato italiano per non fargli fare gaffes. Il suo posto domani avrebbe dovuto essere Trieste, nella cerimonia solenne di fronte alla Foiba di Basovizza e non in Spagna. - dichiara - La presidente Laura Boldrini ha invece dimostrato senso delle istituzioni e autorevolezza, scegliendo la chiarezza contro ogni ambiguità, celebrando la commemorazione in aula alla presenza dei gruppi e con le associazioni degli esuli in seduta solenne. Il cammino per restituire dignità agli esuli dell'Istria e della Dalmazia è ancora lungo".