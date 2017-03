Espellere subito gli aggressori di Luca Abete di Striscia, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampell di Fratelli d'Italia sull'aggressione dell'inviato di Striscia la notizia.

"L'aggressione che hanno subito Luca Abete e i suoi collaboratori è violentissima e inaccettabile. Mi auguro che le forze dell'ordine e la magistratura individuino subito i colpevoli, ben visibili peraltro in video, - scrive in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli - e il Ministero dell'Interno espelli quanto prima questi criminali dall'Italia. Speriamo soltanto di non dover scoprire che si tratta di migranti in attesa di protezione internazionale o umanitaria. Giungano al giornalista e ai suoi video operatori la solidarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati."