Emissioni FCA: ministri tedeschi delatori per vendetta?, chiede Rampelli (FdI)

"Fermo restando la mia personale antipatia per FCA a causa del suo processo di delocalizzazione dall'Italia consentito dall'amorevole rapporto tra Marchionne e Renzi - fa sapere in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera -, è sconcertante notare come ministri tedeschi si siano avvalsi della delazione per poter ottenere una vendetta tra Stati dell'UE sul calo delle vendite della Wolkwagen e l'aumento delle vendite di automobili FCA. Queste strategie di sottomissione tedesche a danno dell'Europa, anche se non condotte con le 'panzer divisionen', ricordano molto la Seconda Guerra Mondiale... il lupo perde il pelo, ma non il vizio!."