Dopo Tar fuori i nomi di chi ha affidato servizi a Cineca, chiede FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sull'illegittimità da parte del MIUR dell'affidamento al Cineca.

"La sentenza del Tar del 27 febbraio scorso che ha giudicato illegittimi gli atti del ministero dell'Istruzione e Università relativi all'affidamento al Cineca dei servizi informativi per una spesa complessiva di 18 milioni e 700mila euro finalmente rende giustizia a tutte le battaglie fatte dal gruppo di Fratelli d'Italia" commenta in una nota Fabio Rampelli.



"Era febbraio 2016 quando formulammo l'interrogazione all'allora ministro Stefania Giannini chiedendo trasparenza sul Cineca e la revoca dell'affidamento diretto", ricorda l'esponente di FdI.



"Avevamo ragione noi a denunciare tutte le opacità di un contratto che si reiterava da sette anni senza alcun titolo. - conclude - Vorremmo avere i nomi dei responsabili di coloro che in seno all'amministrazione hanno gestito i rapporti con questa società anche alla luce del fatto che lo stesso Garante della Concorrenza aveva sollecitato a una gara pubblica, e la Corte dei Conti aveva contestato il danno erariale".