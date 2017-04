Disoccupazione: PD plaude ma non c'è nessun vero calo, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta i dati della disoccupazione.

"L'entusiasmo con cui il PD accoglie i dati drammatici dell'Istat sull'occupazione dimostra che ci troviamo davanti a una classe dirigente accecata da una sindrome distorsiva della realtà: o sono in malafede o sono incapaci" chiarisce in un comunicato il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, dopo l'uscita dei dati Istat sul mercato del lavoro.



"Come sia possibile, infatti, plaudire alla presunta diminuzione della disoccupazione quando c'è un aumento degli inoccupati. - osserva - Resta poi un dato terribile: la disoccupazione giovanile sfora, e da oltre un lustro, quota 35%, mentre mentre la media europea è al 17,3, la metà esatta".