Def 2017: a clandestini più del doppio dei fondi per terremotati e poveri, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sui fondi stanziati nel Def 2017 per i migranti.

"Lo stanziamento di 4 miliardi e 600 milioni per l'immigrazione clandestina, presente solo per il 2017 nel Def e destinato all'accoglienza nei centri gestiti da coop rosse e bianche, è inverosimile e inaccettabile" chiarisce in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.



Continua inoltre: "Diventa un vero e proprio scandalo se rapportato con quanto previsto per i terremotati e i poveri. A costoro nel 2017, circa 12 milioni di connazionali contro poche centinaia di migliaia di richiedenti asilo, sarà riservato meno della metà."



"La somma di un 1 miliardo 200 milioni per i poveri e di 600 milioni per la ricostruzione pubblica e privata delle aree del terremoto fa 1 miliardo e 800 milioni per tutto il 2017. Un business mascherato con la solidarietà che punisce ancora una volta gli italiani più bisognosi. La sinistra ormai ha perso la ragione. Se il governo affrontasse con stessa lena ed eguali finanziamenti le questioni citate i problemi dei terremotati e quelli dei poveri sarebbero risolti nel giro di pochi mesi" conclude.