Decreto sicurezza legalizza esproprio proletario e azzera proprietà privata, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia contro l'articolo 11 del decreto sicurezza.

"L'articolo 11 del decreto legge sicurezza legalizza di fatto l'esproprio proletario, azzera i diritti del proprietario e aumenta quelli degli occupanti, mentre al prefetto viene riconosciuta la facoltà di intervenire tenendo addirittura conto dei particolari contesti per i quali l'occupazione si verifica" denuncia in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Un'evidente lesione del diritto costituzionale alla proprietà privata. - chiarisce - Grazie a questo decreto legge, del tutto privo di incisività ed esecutività, fatto apposta per aumentare la macchinosità delle procedure, il racket degli okkupanti di professione che lucra sulla povera gente e sull'emergenza migrazione sarà protetto dallo Stato e i centri sociali, spesso braccio armato della sinistra - come dimostrano i fatti di Napoli - potranno imperversare in questo Far West".