Decreto Sud insultante: serve finanziaria ad hoc, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sul decreto Sud.

"Troviamo insultante il decreto legge per il Mezzogiorno" afferma in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Un provvedimento che non presenta alcuna proposta di sistema e nel quale è entrato tutto e il contrario di tutto: una nuova classificazione dei rifiuti - spiega -, varie misure inutili e clientelari per contrastare l'abbandono scolastico, la 'stratosferica' cifra di 40mila euro per chi volesse aprire una nuova impresa."

Prosegue: "Più altri veri e propri sprechi privi di qualsiasi incisività. Il sud d'Italia conta 20 milioni di abitanti ed è ormai la più grande area sottosviluppata dell'Europa occidentale, con 2 milioni di emigrati in 10 anni, di cui 350mila laureati e 550mila giovani al di sotto dei 34 anni."

"Numeri da sentirsi male, che meriterebbero una legge finanziaria ad hoc e non pagliacciate di questa natura. Non sono previste infrastrutture né materiali né immateriali, né riqualificazioni delle coste e delle città con la rigenerazione urbana, non ci sono l'abbattimento delle tasse e la semplificazione amministrativa. Niente di strutturale e serio. La pazienza del Mezzogiorno è finita. Come la nostra" conclude.