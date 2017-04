Crisi Alitalia per cedere altro pezzo di sovranità nazionale, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla crisi di Alitalia.

"Il governo targato PD ha finalmente trovato, dopo anni di ricerche, i responsabili del fallimento di Alitalia, sono i lavoratori. - osserva ironico in una nota Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia - Il prevalere del No al referendum lo ha confermato, una lesa maestà verso i decisori marxisti-liberisti. Non c'entrano nulla le dismissioni dei voli a lungo raggio, quelli più remunerativi per Alitalia, la cessione di voli internazionali ad altre compagnie, la concorrenza sleale interna delle low cost, mai regolamentata, i contributi pubblici concessi alla concorrenza dalle Regioni, la fallimentare gestione dei super-pagati manager voluti da Matteo Renzi, con la figura di Montezemolo in perfetto conflitto d'interesse (proprietario di Italo, principale concorrente interno del trasporto aereo e Presidente dell'ex compagnia di bandiera), lo smantellamento di Alitalia Maintenance Systems che portava profitti e qualità nel nostro Paese, la decimazione del traffico cargo, la vanificazione dei sacrifici - accettati già due volte dai lavoratori del comparto - per altrettanti piani di ristrutturazione".



"Vuoi vedere che questo fallimento è orientato a far conquistare i nostri cieli e l'uso delle infrastrutture aeroportuali costruite con i soldi dei cittadini italiani a qualche compagnia straniera, a prezzi stracciati? - sottolinea quindi - Vuoi vedere che hanno realizzato la 'tempesta perfetta' e invocano il libero mercato per regalare un altro pezzo di sovranità nazionale?".