Con Milleproroghe 2017 Ostia commissariata per altri 6 mesi: Minniti intervenga, chiede FdI

"Nel X municipio di Roma la democrazia è sospesa da agosto 2015, e con il nuovo dl Milleproroghe il commissariamento proseguirà per altri 6 mesi. Nonostante ci siano state elezioni a Roma, Ostia, che conta quasi 250mila abitanti al pari di tante città di provincia, è stata esclusa dal rinnovo del consiglio e della giunta municipale. Questa paralisi politica e democratica è stata determinata dalla mala gestio del PD che sta facendo pagare ai romani del X municipio lo scotto delle sue collusioni con Mafia Capitale. Facciamo appello al neo ministro dell'Interno Marco Minniti affinché questa lungo commissariamento giunga a termine" dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli.



"Ci rendiamo conto della gravità della situazione causata da un'amministrazione marcia fino al midollo, ma non possono essere i cittadini, le imprese, le famiglie a pagare. - sottolinea - Ostia deve riprendere il suo cammino e soltanto attraverso le elezioni questo percorso può essere riavviato".