Commissione d'inchiesta banche: PD d'accordo ma per non farla, dice Rampelli (FdI)

"Contrordine compagni...! Ieri sembrava che il PD fosse d'accordo sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano - riporta in un comunicato il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli -, oggi di fatto se ne capisce il perché: la commissione non si farà mai. Troppo rischioso per la sinistra italiana, invischiata in maniera preponderante nella sua gestione clientelare in favore degli amici e delle cooperative rosse. Se prevarrà la scelta di istituire una 'bicamerale' e di incardinarla al Senato invece che alla Camera sarà certo che non si concluderà nulla visto il poco tempo che ci divide dallo scioglimento delle Camere e il Pd sarà messo al riparo dallo tsunami."



Puntualizza in ultimo: "È stata solo una manfrina: dire di essere d'accordo a parole ma contrari nei fatti."