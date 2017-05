Cassazione, Rampelli (FdI): chi vive in Italia rispetti regole, da migranti a Rom

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta la sentenza della Cassazione.

"La sentenza della Cassazione intona il de profundis per l'ideologia buonista. Chi viene in Italia deve rispettare le nostre leggi, le nostre regole, i nostri valori" dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, commentando la recente sentenza della Cassazione che stabilisce che "è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina".



"Per noi assodato, per la sinistra multiculturalista che ha promosso un'accoglienza contraria alla legalità e al diritto no. - conclude - Rom, estremisti islamici, osservanti della sharia che non intendono adeguarsi devono andare fuori dall'Italia. O si rispettano le leggi o non c'è spazio."