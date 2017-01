Caso Cona, trasferimento 100 migranti inutile: cambiare strategia, chiede Rampelli (FdI)

"Il trasferimento di cento migranti da Cona all'Emilia Romagna è una misura ridicola, del tutto insufficiente a garantire sane condizioni di vita a questa gente, e spegnere le tensioni sociali che si sono scatenate sul territorio dopo mesi di forzata convivenza. Parliamo di due centri di accoglienza che 'ospitano' 3000 persone in frazioni (Conetta) che contano poche centinaia di residenti. Il ministro Minniti vuole curare un'emorragia tamponando con i cotton fioc? Se questo è il criterio d'intervento del governo Gentiloni è di tutta evidenza la devastante continuità con l'operato del pessimo ministro Alfano, campione d'insuccessi" dichiara in un comunicato Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia.



Il deputato ricorda: "Qualche mese fa Alfano rispose in diretta TV dalla Camera dei deputati, rispondendo a un mio question time, che il Governo avrebbe alleggerito la presenza di immigrati, ammettendo quindi lo stato di emergenza. Bene, non solo i migranti non sono diminuiti, ma ne sono arrivati continuamente altre centinaia. Alfano è corresponsabile del caos che si è manifestato in questi giorni, dell'incidente, della protesta, dell'assedio cui sono stati sottoposti gli operatori e si deve dimettere dall'esecutivo".



"Ora occorre cambiare strategia e rimpatriare gli artefici della rivolta, per proseguire nei confronti di tutti coloro che non sono profughi. - conclude - Occorre stroncare questo vergognoso business della solidarietà che si alimenta sulla creazione di degrado e conflittualità sociale. Una vergogna che esiste solo in Italia creando l'industria della disperazione che, per definizione, può portare solo altra disperazione e povertà."