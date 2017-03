Cantone pro legalizzazione cannabis non degno del suo ruolo, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia critica le parole di Raffaele Cantone sulla legalizzazione della cannabis.

"Confermiamo la stima nei confronti del ruolo che svolge il presidente dell'Autorità Anticorruzione" precisa in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli.



"Ma abbiamo già avuto modo di esprimere forti perplessità su discorsi estranei all'istituto che rappresenta - segnala dunque il capogruppo di FdI alla Camera -, un fuor d'opera che dovrebbe risparmiare ai cittadini e specialmente ai ragazzi che, da domani, recepiranno ancor di più la menzogna progressista che la droga non farebbe male".



"A far male, secondo le anime belle della sinistra, sono i fastidi che si infliggono alla società per procurarsela, diagnosi animata da mero egoismo sociale secondo la quale lo Stato potrebbe fare lo spacciatore e guadagnarci sopra. - precisa - Come con le slot machine".



"Ci fa specie che un magistrato quale Raffaele Cantone non sappia che per una droga certificata che lo Stato vende in tabaccheria un'altra che 'sballa' di più viene subito immessa nel commercio illegale dalla criminalità. È la sua a essere una visione vecchia e ideologica - chiarisce infine -, perché tutti gli esperimenti di legalizzazione fatti in Europa sono falliti. Aggiornasse il suo bagaglio culturale e, soprattutto, si occupi di corruzione e non faccia il 'cattivo maestro'."