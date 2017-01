CGIL sbaglia: articolo 18 non corrisponde a realtà produttiva italiana, dice Rampelli (FdI)

"La sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 18 ha dimostrato tutti i limiti della CGIL, il più 'conservazionista' e reazionario dei sindacati. - commenta in una nota Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia - Dobbiamo tener presente che in l'Italia l'80 per cento delle aziende è costituito da meno di 15 dipendenti per i quali l'articolo 18 non era applicabile. Diverso è il discorso dei lavoratori pagati con voucher, il cui abuso è statisticamente comprovato e che ha ulteriormente precarizzato il lavoro. Per accelerare il percorso verso le elezioni, e dare stabilità politica con un governo scelto dagli elettori, siamo pronti a fare la nostra parte per modificare l'utilizzo dei voucher che devono essere utilizzati soltanto per i lavori saltuari e non certo, come sta avvenendo, per occupazioni continuative."