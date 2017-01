Black out maltempo: Enel inadempiente su manutenzione rete, dice Rampelli (FdI)

"L'interruzione di energia elettrica nei territori colpiti dal maltempo e flagellati dal terremoto - scrive in una nota l'esponente di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli -, tuttora in corso in diversi comuni e frazioni, è un fatto gravissimo e inaccettabile. Roba da paesi sottosviluppati".



"Il Governo, azionista dell'Enel, risponda di questi disservizi assurdi e ingiustificati, posto che due informazioni sono note e accertate: le aree ad alto rischio sismico e le zone dell'alto Appennino con prevedibili nevicate e gelate. Dunque la svista è un'inadempienza che qualcuno deve pagare. - chiarisce il parlamentare - Coloro che non hanno il senso dello Stato e l'amor patrio non possono guidare aziende a prevalente capitale pubblico".



"Si consegnassero alla concorrenza se vogliono pensare solo al business o vadano a vendere lampadine. - prosegue - La mala gestione del management di Enel in questi anni ha portato l'azienda a dar vita ad un piano di investimenti in una logica clientelare, che ha favorito principalmente le città del nord Italia a discapito di centri già precedentemente mappati e che hanno evidenziato notevoli carenze manutentive, come vaste zone del centro Italia. Solo grazie alla professionalità dei dipendenti Enel, che hanno sfidato neve e ghiacchio, si sta tornando lentamente verso la normalità".



"FdI chiede al Presidente del Consiglio quali azioni intenderà prendere sull'Enel e come intenderà vigilare affinché gli investimenti dell'azienda possano essere disposti verso le località che da tempo necessitano di un piano manutentivo adeguato e conforme alle sue criticità" domanda quindi Rampelli in una interrogazione.