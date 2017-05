Attentato Manchester: combattere il terrorismo molecolare, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta l'attentato a Manchester.

"La strage degli innocenti porta ancora la firma dell'ISIS. In una ipotetica classifica delle morti ingiuste per terrorismo - dichiara in una nota Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d'Italia -, l'attentato a un concerto di una pop star amata da bimbi e adolescenti è destinata a occupare le primissime posizioni. Ci atterrisce come genitori, ma anche in quanto ex adolescenti frequentatori di straordinari eventi musicali, come europei, come persone che hanno ereditato un modello di società fondato su libertà, inclusione, responsabilità. È finito il tempo dei cincischiamenti. L'Occidente sferri la sua offensiva al 'terrorismo molecolare' che sta distruggendo vite e stili di vita. Le minimizzazioni fin qui adottate dai governi europei risultano fallimentari."