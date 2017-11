Arrestato 5 Stelle: svelato bluff dei geneticamente diversi, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta l'arresto del 5 Stelle ad Agrigento.

"I detti popolari hanno sempre ragione. A Roma si dice che il più pulito ha la rogna. Di fronte all'arresto di un 'cittadino' candidato dei 5 Stelle che da Agrigento gridava 'onestà' per poi comportarsi tale e quale a quei criminali che voleva combattere si può concludere che la parabola del partito-comica si sia compiuta" dichiara in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.



"Il bluff dei 'geneticamente diversi' ormai è svelato: - prosegue - sono come gli altri ma, non avendo alcuna cultura politica dietro le spalle, sono molto peggiori tra tutti. Dilettanti che stanno distruggendo le istituzioni repubblicane con un'arroganza che non conosce pari. La buona politica sappia rappresentare al meglio le speranze dei tanti cittadini che sono stati ingannati da Beppe Grillo".