Anche con decreto Minniti nostra flotta come taxi per migranti, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia del decreto Minniti.

"È paradossale, ma sull'ondata d'immigrazione selvaggia che sta mettendo in ginocchio l'Italia il governo continua a tergiversare, stavolta con il varo di un decreto legge nel quale, non comparendo il blocco navale a largo delle coste libiche, i respingimenti, né i rimpatri non si ravvisava alcuna urgenza per poter perfino chiedere la fiducia. La verità è che tutto resterà come prima perché la quasi totalità dei migranti, nonostante il 90% di risposte negative alle domande di asilo politico, resterà in Italia. Esattamente come capita ora" afferma in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.



"Così mentre assistiamo alla battaglia navale tra la flotta degli Stati Uniti d'America - assai distanti dal Medio Oriente - e quella russa scesa dal Mar Nero alla Siria percorrendo distanze importanti, l'Italia usa le proprie navi militari per andare a prendere i migranti salpati dalla Libia, distante soli 200 miglia dalle coste siciliane. - evidenzia quindi - Questo governo sbiadito non sa esercitare alcuna influenza sul dirimpettaio libico e non sa difendere gli interessi degli italiani neppure a due passi da casa."