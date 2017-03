Alitalia taglia tutti voli da e per Reggio Calabria: Delrio intervenga, dice FdI

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia chiede l'intervento del governo per evitare che Alitalia abbandoni le tratte da e per Reggio Calabria.

"Chiediamo un immediato intervento del ministro dei Trasporti Graziano Delrio. La decisione di Alitalia di sopprimere i voli da e per Reggio Calabria è irricevibile da tutti i punti di vista", chiarisce in una nota Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.



"Reggio Calabria rappresenta uno snodo fondamentale di collegamento che Alitalia dovrebbe semmai potenziare guardando al continente africano e al Medio Oriente. - precisa infatti il deputato - Anche simbolicamente si tratta della 'punta d'Italia' in una regione già ignorata dai governi di centrosinistra, con i dati economici più drammatici del Paese e non può subire questo ennesimo smacco, questa ulteriore marginalizzazione".



"Si convochi immediatamente l'ad della compagnia, il governatore della Calabria il sindaco di Reggio e dei Comuni interessati al suo mantenimento. - chiede quindi il parlamentare - Si trovino soluzioni affinché le tratte possano continuare. Di certo, questa decisione non può avvenire unilateralmente perché alcuni avamposti infrastrutturali non possono seguire solo logiche economiche".