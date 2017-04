Aeroporto Reggio Calabria: presidio FdI continua, assicura Rampelli

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia al presidio all'aeroporto di Reggio Calabria.

"Sono 28 giorni che Fratelli d'Italia a Reggio Calabria è presente all'interno dell'aeroporto con un proprio presidio permanente. Oggi la mia presenza in Calabria serve a dare maggiore impulso a questa iniziativa e a far conoscere ai cittadini reggini l'autenticità della nostra vertenza aperta nei confronti del governo" informa in una nota Fabio Rampelli.



"A Reggio non arriva l'Alta Velocità, la viabilità di congiungimento con il centro nord porta il nome della Salerno-Reggio Calabria e con il ridimensionamento dell'aeroporto corrisponde a una condanna sicura alla marginalità economica e occupazionale, cioè a una dimostrazione di abbandono del Sud al suo destino di cui abbiamo avuto ampie prove in questi anni. - chiarisce il deputato di FdI - Un abbandono miope che trascura il fatto ormai acclarato di una ripresa dell'Italia intera legata alla capacità e volontà di emancipare il sud dal degrado, dalla criminalità, dalla mala politica. Per questo l'iniziativa presa da Massimo Ripepi è aperta a tutta la città di Reggio".