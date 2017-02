Accordo Italia Libia è bluff: non contiene blocco navale, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta l'accordo Italia - Libia.

"Lo avevamo detto oltre 3 anni fa. Bisognava dichiarare guerra ai trafficanti di uomini. Ci hanno dato dei guerrafondai e xenofobi. Ora anche l'Unione europea si rende conto che per combattere il flusso dei migranti - sottolinea in un comunicato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Fabio Rampelli -, per lo più economici (come hanno finalmente riconosciuto) è necessario stroncare il business".



"Hanno perso 3 anni, il Mediterraneo è stato trasformato in un cimitero, l'Italia in un colabrodo, le nostre città in suk. E ancora scherzano con il fuoco. - conclude - L'accordo Italia - Libia infatti non contiene il blocco navale e la restituzione immediata dei barconi intercettati alla Libia: un'altra buffonata, dunque."