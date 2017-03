Abrogazione voucher rivela inadeguatezza Poletti, dice Rampelli (FdI)

Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sull'abolizione dei voucher.

"Tra tutte le misure dirigiste di questo governo, il voucher era quello più funzionale alle esigenze delle famiglie e dei lavoratori. Quello che andava eliminato era il suo abuso con la creazione di contratti di 'serie c' che hanno aumentato il precariato. Era funzionale alle famiglie, per il pagamento di badanti e collaboratrici domestiche occasionali, ripetizioni scolastiche, baby sitter, lavori stagionali. Ed era uno strumento utile anche per lo Stato che poteva contare su nuove risorse fiscali per lavori al contrario destinati al 'nero'", ribadisce in una nota Fabio Rampelli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia.



"Il fallimento del governo Renzi e della sua nuova edizione 'sbiadita' sul lavoro si rappresenta bene attraverso l'inadeguatezza del ministro Poletti: - chiarisce infine - dalla foto a cena con Buzzi e Casamonica agli insulti per i ragazzi costretti a cercare lavoro all'estero fino all'affermazione che una partita di calcetto vale più di un buon curriculum vitale... Poletti ha scambiato Palazzo Chigi per il teatro di avanspettacolo Ambra Jovinelli, ma non è Petrolini, né Petrolini ha mai pensato di fare il ministro. È davvero il caso che si dimetta".