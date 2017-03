Tetto stipendi Rai: 240mila euro per "eccellenze" è poco per Fabio Fazio

Fabio Fazio anticipa che nel prossimo futuro non è escluso che possa abbandonare la Rai perché non poter più avere uno stipendio milionario significherà per la tv di Stato "rinunciare alle eccellenze professionali che il mercato può offrire".

"In una tv che cambia, bisogna assumersi responsabilità e nuovi rischi. D'ora in poi, ovunque sarà, vorrei essere produttore di me stesso..." cinguetta su Twitter il conduttore Fabio Fazio, che sembra preparare i suoi fan al fatto che non è escluso che nel prossimo futuro possa abbandonare la Rai, soprattutto se verrà veramente fissato un tetto anche agli stipendi degli artisti.



"Ho aspettato il parere dell'Avvocatura dello Stato mercoledì sul tetto ai compensi in Rai, prima di intervenire su questo tema", chiarisce Fazio in una intervista a La Repubblica, affermando che "in questi mesi abbiamo assistito a un'intrusione della politica nella gestione della Rai che non ha precedenti. La politica non si è fatta custode di un bene, di uno spazio comune. La politica si è intromessa nella gestione ordinaria di un'azienda: addirittura nei contratti tra Viale Mazzini e gli artisti, i presentatori, gli attori di film e fiction".



Per Fazio, infatti, non poter più avere in Rai uno stipendio milionario significherà per la tv di Stato "rinunciare alle eccellenze professionali che il mercato può offrire". Anche se c'è chi rimane convinto che qualche eccellenza, in Italia, si possa trovare anche al prezzo di 240mila euro l'anno, soprattutto in un Paese dove la meritocrazia viene barattata con una partita di calcetto.



Ed infatti Michele Anzaldi, deputato PD e componente della Commissione di vigilanza Rai, chiarisce: "Non abbiamo riformato il canone per permettere a una piccola casta di sopravvivere".