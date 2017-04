Trofeo Montegrappa: al via dal 13 aprile, circa 70 italiani in gara

Dal 13 al 17 aprile, come tradizione nel periodo di Pasqua, torna il Trofeo Montegrappa, trentennale appuntamento di volo libero, tra i più importanti del calendario internazionale. La gara si disputerà sopra il comprensorio del Massiccio del Grappa e della Pedemontana Veneta. A contendersi il trofeo circa 70 italiani.



Come spiega in una nota la FIVL (Associazione nazionale italiana volo libero), l'atterraggio ufficiale sarà zona Paradiso a Semonzo del Grappa (Treviso) mentre per il decollo si deciderà, secondo le condizioni meteorologiche, tra gli spazi cosiddetti delle Antenne Rubbio, oppure del Panettone poco sotto Cima Grappa. Da qui il nugolo di vele multicolori dilagherà lungo percorsi contrassegnati da punti salienti del territorio, in gergo detti 'boe', che i piloti dovranno obbligatoriamente aggirare prima di tagliare il traguardo di Semonzo. In caso di condizioni ottimali del tempo una task potrebbe superare i 100 km. Vince chi impiega meno tempo e la classifica finale è data dalla somma dei risultati delle cinque giornate di gara o da quelle che la meteo consentirà di volare.