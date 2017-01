Dieselgate: Germania chiede a UE ritiro Fiat 500, Doblò e Jeep Renegade

Il ministero dei Trasporti tedesco Alexander Dobrindt chiede all'Unione europea che venga garantito il richiamo dei modelli Fiat 500, Doblò e Jeep Renegade per le presunte violazioni FCA sulle emissioni, a seguito della denuncia arrivata dall'Agenzia per la protezione ambientale americana (Epa).



Secondo le parole del portavoce tedesco, infatti, "dopo la rivelazione delle manipolazioni Volkswagen, nel 2015, il ministro Dobrindt ha istituito una commissione d'inchiesta, che ha lavorato fino a maggio, alla quale sono stati sottoposti moltissimi veicoli. Fra questi anche diversi della Fiat Chrysler. E la risposta senza dubbi dei periti è stata che su questi veicoli fosse utilizzato un meccanismo illegale di spegnimento".



Il ministro dei Trasporti italiano, Graziano Delrio, considera tale proposta di richiamo come "irricevibile" ma intanto da Berlino si sottolinea: "Abbiamo ripetutamente chiesto all'Italia di presentarci risposte convincenti al più presto. Il tempo si sta esaurendo, perché vogliamo concludere le discussioni sulla conformità della Fiat a breve"-