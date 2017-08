USA: Senato nomina a capo FBI Christopher Wray

Il Senato americano ha nominato Christopher Wray come nuovo direttore della FBI.

La scorsa notte l'aula del Senato americano ha nominato Christopher Wray come nuovo direttore della FBI, che succede a James Comey.

Sono 5 i senatori che si sono apposti alla nomina del 50enne che si è presentato come "un indipendente che servirà la legge", accusando paradossalmente Wray di essere troppo legato a Donald Trump e al partito repubblicano, a cui avrebbe in passato donato denaro per le campagne elettorali. Non solo, secondo i detrattori, Christopher Wra avrebbe legami anche con Mosca, poiché in passato ha lavorato per l'agenzia legale King & Spalding che rappresenta anche diverse aziende russe controllate dal Cremlino.