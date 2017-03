Ezio Greggio conduce lo speciale Monte Carlo Film Festival de la Comédie

Speciale Monte Carlo Film Festival de la Comédie, in onda domenica 12 marzo su Canale 5.

"La 14° edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione fondata e diretta da Ezio Greggio totalmente dedicata alla commedia, sarà protagonista di uno speciale in onda domenica 12 marzo in seconda serata su Canale 5. Tantissime le star presenti al Gala degli Awards, serata di premiazione condotta da Greggio insieme a Giorgia Palmas, che si è svolto nel Principato di Monaco il 5 marzo: oltre agli ospiti internazionali John Landis, presidente onorario del festival, Michael Radford, presidente della giuria, e Costa-Gravas, anche Enrico Montesano, Rocco Papaleo, Monica Bellucci, Riccardo Scamarcio, Simona Ventura e tanti altri" divulgano da Mediaset.



«Sono felice che il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie vada in onda su Canale 5. - commenta Ezio Greggio - Il pubblico potrà apprezzare i nostri ospiti straordinari e guardare questo inno alla commedia che ha permesso a questo genere tanto amato di trovare spazio in tanti altri festival nel mondo. Questa è stata l'edizione più bella. L'importantissimo capo dei critici cinematografici di Variety Peter Debruge ha dichiarato che la qualità dei film proiettati, soprattutto di quello che ha vinto (El Ciudadano ilustre di Mariano Cohn e Gastóne Duprat), è all'altezza di festival come quello di Cannes. Credo sia una grande certificazione di qualità del nostro festival, ormai entrato nell'olimpo delle manifestazioni internazionali».



"Sul palco del Teatro del Grimaldi Forum di Monte Carlo si sono ritrovati anche molti personaggi provenienti dal mondo di Striscia la notizia", si precisa.



«Abbiamo premiato Ficarra e Picone per l'exploit del loro ultimo successo cinematografico 'L'ora legale', il più grosso incasso italiano del momento. Poi c'è stato l'intervento dell'inviato Vittorio Brumotti, delle ex Veline Giorgia Palmas e Melissa Satta e di Gianfranco D'Angelo, a cui ho consegnato il premio alla carriera. È stata una grande emozione ricomporre la nostra coppia e premiare il mio compagno di avventure al Drive In e agli esordi di Striscia», sottolinea Greggio.