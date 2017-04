Ex-Otago: concerto anteprima tour live e gratis a Roma, su Radio2

Sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma arrivano gli Ex-Otago, venerdì 21 aprile in diretta su Radio2.

"Venerdì 21 aprile, alle ore 21, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma arrivano gli Ex-Otago, in concerto per 'Radio2 live', in una data speciale che anticipa il repertorio del tour estivo che partirà a giugno. Continua dunque il percorso di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica dal vivo più bella, con il programma che apre le porte della radio agli ascoltatori: un calendario di concerti esclusivi - aperti al pubblico e gratuiti - in diretta da una delle sale storiche di Radio Rai, sulle frequenze di Radio2" infomano in una nota dalla tv di Stato.



"Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, conduttori del format e da tre edizioni in onda su Rai Radio2 con 'Rock and Roll Circus'. Dopo aver inaugurato la stagione con i toni indie - pop di Calcutta, passando attraverso nomi quali Thegiornalisti, LP, fino ad arrivare alle frequenze intime, ma spiccatamente rock di Diodato, Ermal Meta e Marianne Mirage, a 'Radio2 live' è la volta della band guidata da Maurizio Carucci, in occasione del repackaging dell'ultimo, fortunato disco 'Marassi', un album che canta 'la Genova post moderna, rimasta fuori dalle canzoni di De Andrè', per usare le parole degli Ex-Otago stessi" si prosegue.



"'Radio2 live' è un'occasione per il pubblico di assistere ad un concerto dal taglio intimo ed esclusivo, che in contemporanea sarà anche on air sulle frequenze di Radio2, in streaming su radio2live.rai.it e fruibile con l'app gratuita Radio Rai per smartphone e tablet. Per prendere parte al concerto degli Ex Otago è possibile scrivere a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili" si diffonde infine.