Eurovision Song Contest 2017: 9 maggio prima semifinale, in diretta su Rai4

In diretta le due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2017 su Rai4, da martedì 9 maggio.

"Dal 9 al 13 maggio si svolgerà all'International Exhibition Centre di Kiev (Ucraina) la 62ª edizione dell'Eurovision Song Contest - viene illustrato in un comunicato della tv di Stato -, il concorso europeo della canzone che quest'anno vede affrontarsi 42 brani in rappresentanza delle televisioni pubbliche di altrettanti paesi, tra cui l'Italia, che partecipa con il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani."



"Martedì 9 maggio alle 21.00 su Rai4 si aprirà il sipario sulla 1ª semifinale, che vedrà 18 canzoni sfidarsi per 10 posti in finale. Per i telespettatori italiani, il commento fuori campo è affidato alle voci di Andrea Delogu e Diego Passoni. In questa semifinale i telespettatori italiani saranno chiamati a esprimere le loro preferenze tramite il televoto. Giovedì 11 maggio alle 21.00 su Rai4, è in programma la 2ª semifinale, sempre con la telecronaca di Andrea Delogu e Diego Passoni, con 18 paesi in concorso di cui 10 approderanno alla finale, che andrà in onda sabato 13 maggio, sempre alle 21.00, su Rai1 e RaiHD. L'Italia, qualificata di diritto alla finale, sarà rappresentata da Francesco Gabbani con 'Occidentali's Karma', il brano che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo" si diffonde in conclusione.