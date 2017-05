Europei Lotta: Italia sul podio dopo 8 anni, Sara Da Col bronzo nei 63 kg

L'azzurra Sara Da Col ha conquistato il bronzo agli Europei di Lotta, categoria 63 Kg, in svolgimento a Novi Sad (Serbia). Oro per la polacca Monika Ewa Michalik ed argento al collo della lettone Laura Skujina.

Bronzo per Sara Da Col agli Europei di Lotta in svolgimento a Novi Sad, in Serbia. L'azzurra è arrivata terza nella categoria 63 kg battendo 4-2 nella finalina la lettone Laura Skujina. Oro al collo della polacca Monika Ewa Michalik, che aveva battuto Sara Da Col proprio all'inizio del percorso di gara.



L'ultimo podio conquistato dall'Italia agli Europei di Lotta risale ad 8 anni fa.



«Una grande prestazione di Sara ha regalato all'Italia una medaglia femminile continentale che mancava da tempo - sottolinea il Team Manager Lucio Caneva - Ha affrontato l'incontro senza lasciarsi intimidire dalla maggiore esperienza della sua avversaria, al contrario opponendo sagacia, tattica ed intelligenza. Verso le ultime frazioni ha trovato uno spunto brillante che ha saputo sfruttare per mettere a segno i due punti necessari a portare a casa il bronzo».