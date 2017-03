Violenza sulle donne: Cedu conferma che tolleranti per troppo tempo, dice Rosato (PD)

Ettore Rosato del PD sulla violenza contro le donne.

"Ion, un ragazzo di soli 19 anni, ha pagato con la vita l'odio del padre nei confronti della moglie, la mamma di Ion. La donna aveva più volte denunciato la violenza dell'uomo che tuttavia non si è riusciti a fermare. Per questo la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia e riconosciuto il diritto ad un risarcimento morale e alle spese legali. Si tratta di una storia triste e una macchia per il nostro paese", osserva in una nota Ettore Rosato, deputato del Partito Democratico.



"Però non possiamo nascondere che per troppo tempo siamo stati indifferenti, tolleranti e superficiali nei confronti della violenza contro le donne. - ricorda - Solo dal 2013 l'Italia ha una legge contro il femminicidio e proprio ieri (1 marzo, ndr) abbiamo approvato alla Camera una proposta di legge che tutela gli orfani e inasprisce le pene per chi commette delitti in famiglia. Fino all'ergastolo".



"Sappiamo che il fenomeno va contrastato soprattutto sul piano culturale, tuttavia anche la sentenza di oggi ci dice che la legge deve essere chiara, severa e certa. - precisa infine l'esponente dem - Solo così si può sostenere l'intervento delle forze dell'ordine nel fermare la violenza e dare protezione alle donne e ai loro figli".