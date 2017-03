Sventato attentato a Venezia: Salvini non alimenti paure, dice Rosato (PD)

Ettore Rosato del PD commenta l'operazione antiterrorismo a Venezia.

"L'importante operazione compiuta da Polizia e Carabinieri, coordinata dalla Procura Distrettuale antimafia è Antiterrorismo che ha sgominato a Venezia una cellula jihadista, conferma il lavoro encomiabile delle nostre forze dell'ordine anche nel contrasto ai tentativi di infiltrazione di terroristi nel nostro territorio. - fa sapere in un comunicato Ettore Rosato, deputato del Partito Democratico - Lo Stato c'è e sta facendo fino in fondo il proprio dovere. Anche Salvini dovrebbe rallegrarsene anziché strumentalizzare alimentando timori e paure sperando in qualche consenso in più."