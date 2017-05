Strage Capaci: dopo 25 anni Falcone rimane esempio e modello, dice Rosato (PD)

Ettore Rosato del PD in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.

"Volevamo sapere tutto, come era accaduto, quando, chi era con lui, che fine avevano fatto gli uomini della scorta. Ore e ore attaccati alla TV nel tentativo di capire cosa era accaduto a Giovanni Falcone, un magistrato, un uomo dello Stato, ucciso, insieme alla moglie, da 5 quintali di tritolo sulla strada che dall'aeroporto lo portava a Palermo. Un paese attonito saccheggiò per giorni notiziari e Tg per cercare di dare un senso all'accaduto. Un senso che umanamente non avrà mai. Avremo più tardi, con gli anni, spiegazioni più o meno consolatorie: pagava con la vita il coraggio di aver combattuto la mafia, di aver voluto dare una speranza alla Sicilia e all'Italia" ricorda Ettore Rosato, presidente dei deputati PD, in occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci.

"Oggi rimane un esempio e un modello, per capacità investigative e doti umane. - conclude l'esponente dem - Consapevoli che pagò anche meschinità ed errori di colleghi e politica, oggi gli rendiamo omaggio con il rispetto che si deve a chi ha contribuito a costruire un paese migliore".