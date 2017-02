Per distrarre da caos Roma Di Maio polemizza su lavori Parlamento, dice Rosato (PD)

"Forse Luigi Di Maio era distratto, ma questa settimana la Camera ha approvato la riforma del diritto fallimentare, oggi disciplinato da norme risalenti al 1943, e che serve a tutelare i posti di lavoro, ad aiutare gli imprenditori a superare momenti di crisi e a restare sul mercato anche in presenza delle dinamiche della globalizzazione. - diffonde in un comunicato il deputato del Partito Democratico Ettore Rosato - Non era proprio Di Maio a sottolineare l'importanza di aiutare le PMI? Lo abbiamo fatto con una legge molto attesa. Viene da pensare che questa polemica sui lavori parlamentari sia stata pensata per distrarre i cittadini dai problemi che i 5 Stelle stanno attraversando a Roma, e non solo, in queste ore."