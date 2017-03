Consip: polemiche M5S contro Lotti sono strumentali, dice Rosato (PD)

Ettore Rosato del PD sulla vicenda Consip.

"Polemiche pretestuose e attacchi strumentali - spiega in una nota Ettore Rosato, deputato del Partito Democratico -, non altrimenti si può definire la bagarre alimentata dai grillini contro Luca Lotti. Il ministro ha infatti già chiarito alla magistratura e pubblicamente la vicenda che lo vede coinvolto. Le inchieste e i processi non si fanno né nelle aule parlamentari né sui giornali. La battaglia politica è altro, ma Beppe Grillo e i suoi non hanno nulla di serio da proporre al Paese, anzi hanno da nascondere i loro guai giudiziari. La vicenda di Roma è sotto gli occhi di tutti."