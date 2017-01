Brexit: quella di Theresa May è visione velleitaria, dice Rosato (PD)

"Si dice che oggi la premier inglese Theresa May abbia fatto chiarezza su cosa sarà veramente Brexit: ha detto che gli inglesi usciranno dal mercato comune rinegoziando, di fatto, un nuovo accordo commerciale, import ed export, per ogni singolo prodotto" spiega in una nota Ettore Rosato, deputato del Partito Democratico.



L'esponente dem sottolinea in conclusione: "Più che chiarezza, una visione velleitaria e - diciamolo - irrealistica che richiederà anni e che avrà costi e ripercussioni pesanti, per gli inglesi in primo luogo. Noi abbiamo detto che stare nell'Unione europea non è sempre un vantaggio, ma restiamo convinti che alla fine tra benefici e svantaggi, i saldi siano sempre positivi per i cittadini. Certo un'Europa che va cambiata, dove crescita e sviluppo devono ispirare tutte le politiche comuni. Oggi più che mai, in un ordine mondiale in continua evoluzione e sottoposto a scosse e fughe populiste e demagogiche, serve un 'Europa più forte e più coesa."