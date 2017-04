Attacco USA alla Siria: per Di Battista bombe migliori di altre?, dice Rosato (PD)

Ettore Rosato del PD dopo l'attacco USA alla Siria.

"L'attacco USA alla base siriana riporta in primo piano l'esigenza di rilanciare un tavolo di negoziati dove trovare una soluzione alla crisi. Bene ha fatto il presidente Gentiloni a ribadire l'impegno dell'Italia per questo obiettivo. Spiace vedere che ci sia chi polemizza in modo strumentale" riflette in una nota il deputato del Partito Democratico Ettore Rosato.



"Quando la Russia bombarda la Siria, Di Battista tace. Ma si sconvolge quando ad attaccare sono gli USA. Ci dica se nel programma di politica estera del MoVimento 5 Stelle ci sono bombe migliori di altre. Oppure se l'amicizia con Vladimir Putin e ambienti filo russi ha più peso di ogni interesse comune e umanitario."