Etiopia senza acqua: un rosario il 22 marzo sensibilizzare l'Occidente

Mentre l'Occidente affoga nel consumismo e nelle comodità, nella zona tra Etiopia e Somalia manca persino l'acqua per bere. La missione AyunoXti invita quindi a pregare un rosario congiunto il prossimo 22 marzo per smuovere le coscienze.

"Più di un anno senza acqua, bestiame morto lungo le strade sterrate, ogni giorno morti a causa del colera, senza medicine e personale medico, e senza neppure un termometro per misurare la febbre, mentre la temperatura supera i 45 gradi. Il quadro descritto è quello della Regione Somali dell'Etiopia" viene illustrato in una nota dell'agenzia di stampa cattolica Fides.



"Tra le iniziative promosse per questa emergenza #AyunoXti invita a pregare un rosario congiunto il prossimo 22 marzo per la missione di misericordia di padre Christopher Hartley - chiarisce quindi la Fides -, missionario spagnolo che dal 2008 vive a Gode, in questa zona tra Etiopia e Somalia."



«Noi abbiamo acqua, medicine, cibo, e ci lasciamo prendere dal consumismo e dalle comodità. Lì invece migliaia di persone muoiono perché non hanno un bicchiere di acqua. Preghiamo affinchè Dio dia loro forza, sensibilizzi l'Occidente con la preghiera intensa e qualche offerta materiale» si legge nell'appello.



"All'invito alla preghiera si unisce il messaggio di ringraziamento che lo stesso padre Christopher ha mandato a quanti sono intervenuti in aiuto" si continua.



«Cari amici, grazie alla vostra straordinaria generosità, ieri ho potuto accompagnare il primo camion di acqua al primo villaggio che ci ha assegnato il Governo» racconta a Fides.



«Il villaggio si trova a 70 chilometri da Gode e ospita circa 4500 persone. Non riesco a descrivere a parole l'emozione e la gioia della gente. Continuavano a ripetermi: 'Abba, Ebbe, Xakubarakeyo' (padre, che Dio la benedica). Oggi mi recherò in un altro villaggio, e così ogni giorno della settimana. Ogni camion carica 24 mila litri di acqua. Vi chiedo solo che continuiate a pregare intensamente per noi, affinchè la Chiesa continui ad essere madre in mezzo a questo povero territorio africano» conclude padre Christopher.